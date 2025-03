Nordex Aktie News: Nordex verliert am Freitagmittag

So entwickelt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nordex befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 15,95 EUR ab.

Um 11:47 Uhr rutschte die Nordex-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 15,95 EUR ab. Bei 15,86 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 16,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 502.877 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 2,26 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.01.2025 (10,48 EUR). Mit Abgaben von 34,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,03 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Nordex gewährte am 27.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,19 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,01 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Nordex dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,674 EUR je Aktie belaufen.

