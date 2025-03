Nordex Aktie News: Nordex am Freitagvormittag fester

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 16,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 16,24 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,31 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,07 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87.609 Nordex-Aktien.

Am 07.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,43 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 18,03 EUR.

Am 27.02.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,19 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,01 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 31.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,674 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

MDAX aktuell: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im TecDAX

MDAX-Handel aktuell: MDAX nachmittags in der Gewinnzone