Nordex Aktie News: Nordex am Mittag tiefer

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 10,52 EUR abwärts.

Das Papier von Nordex befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 10,52 EUR ab. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 10,51 EUR. Bei 10,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 112.629 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 15,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 48,57 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,23 EUR am 14.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 31,24 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,67 EUR.

Nordex veröffentlichte am 29.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.259,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte Nordex die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -0,891 EUR ausweisen wird.

