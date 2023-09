Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 10,69 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 10,69 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nordex-Aktie bisher bei 10,63 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,68 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.858 Stück gehandelt.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 31,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,23 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,30 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,67 EUR an.

Nordex gewährte am 29.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 1.259,65 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1.259,65 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. Am 12.11.2024 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Nordex im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,891 EUR einfahren.

