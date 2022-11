Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Montagmittag an Boden

Um 12:22 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 9,77 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 9,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,41 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 187.848 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,45 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 44,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,97 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 40,27 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,57 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 29.03.2022. Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,41 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1.488,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.251,16 EUR umgesetzt worden waren.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 15.11.2022 präsentieren. Am 14.11.2023 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

