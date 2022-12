Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochmittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,57 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 12,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,49 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 202.614 Nordex-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2022 bei 17,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,01 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,97 EUR am 06.07.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 80,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,03 EUR.

Am 29.03.2022 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,28 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,28 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1.488,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 18,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.259,65 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2023 veröffentlicht.

