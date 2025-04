Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Nordex. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 14,90 EUR.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 4,4 Prozent auf 14,90 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 14,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 215.201 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 17,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,32 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,48 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,048 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,40 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 27.02.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,13 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 2,19 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 2,01 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Nordex am 25.04.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,675 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

