Nordex Aktie News: Nordex am Mittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 13,80 EUR zu.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 13,80 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,07 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 241.539 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 08.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,07 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 1,96 Prozent Luft nach oben. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,57 Prozent.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 17,83 EUR.

Am 29.02.2024 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,020 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

