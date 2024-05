Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochnachmittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nordex. Zum Vortag unverändert notierte die Nordex-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 13,75 EUR.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 13,75 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 14,07 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 13,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 422.775 Stück.

Bei einem Wert von 14,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.05.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,62 EUR am 22.01.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 37,34 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 17,83 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 29.02.2024. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex noch ein Gewinn pro Aktie von -0,60 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,01 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Nordex am 14.05.2024 präsentieren. Nordex dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

