Nordex Aktie News: Nordex am Freitagmittag gefragt

Die Aktie von Nordex zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 23,34 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 23,34 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 23,44 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 343.153 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 0,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 122,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,037 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,42 EUR für die Nordex-Aktie.

Am 28.07.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1,87 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 13.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,692 EUR je Nordex-Aktie.

