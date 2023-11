Nordex Aktie News: Nordex verteuert sich am Mittwochmittag kräftig

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nordex zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,2 Prozent auf 10,87 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,2 Prozent auf 10,87 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 10,99 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,63 EUR. Bisher wurden via XETRA 471.372 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 43,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,33 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 14,13 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 16,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 29.03.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.488,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.488,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,961 EUR je Nordex-Aktie.

