Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochvormittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 10,82 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 10,82 EUR nach oben. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,99 EUR an. Bei 10,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 154.483 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. Mit einem Zuwachs von 44,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,33 EUR am 20.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 16,33 EUR.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.488,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.488,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Nordex am 14.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 12.11.2024.

2023 dürfte Nordex einen Verlust von -0,961 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

