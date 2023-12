Nordex Aktie News: Nordex am Freitagvormittag in Rot

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 9,95 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 9,95 EUR. Die Nordex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,92 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,01 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.042 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 15,63 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,05 Prozent hinzugewinnen. Am 20.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 6,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 16,00 EUR angegeben.

Am 29.03.2022 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.488,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.488,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 26.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Nordex im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,103 EUR einfahren.

