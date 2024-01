Nordex Aktie News: Nordex legt am Dienstagnachmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 9,84 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 9,84 EUR nach oben. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,95 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,91 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 218.442 Nordex-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,33 EUR am 20.10.2023. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 5,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 16,00 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 26.03.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Verlust von -1,112 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

