Nordex Aktie News: Nordex wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 9,67 EUR ab.

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,8 Prozent auf 9,67 EUR ab. Die Nordex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,67 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,71 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 77.427 Nordex-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 61,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 10,88 Prozent Luft nach unten.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,50 EUR je Nordex-Aktie aus.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nordex am 29.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 01.04.2025 dürfte Nordex die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -1,254 EUR je Aktie ausweisen dürften.

