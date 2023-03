Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagmittag mit angezogener Handbremse

Bei der Nordex-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 14,55 EUR. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 14,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nordex-Aktie bis auf 14,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,39 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 507.931 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,45 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 6,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 108,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,23 EUR.

Am 29.03.2022 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,28 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.488,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.259,65 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 26.03.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie verliert: S&P hebt Daumen für Nordex

Nordex-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar

Stühlerücken abgeschlossen: Commerzbank zurück im DAX - UniCredit im EUROSTOXX 50

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com