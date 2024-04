Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,0 Prozent auf 12,84 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 12,84 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 13,09 EUR. Bei 12,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.168.666 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 6,11 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,62 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 32,90 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,50 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Nordex am 14.05.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,016 EUR je Nordex-Aktie.

