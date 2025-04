Nordex Aktie News: Nordex gibt am Mittwochvormittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 14,57 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 14,57 EUR. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 14,30 EUR. Bei 14,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 30.199 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 21,00 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 28,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,40 EUR für die Nordex-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 27.02.2025. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Nordex mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,19 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 25.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 19.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2025 0,675 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

