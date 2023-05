Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Nordex 10,65 EUR

Die Nordex-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 10,74 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 10,63 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,69 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.123 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 15,63 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,32 Prozent hinzugewinnen. Am 07.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 6,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 54,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,05 EUR an.

Am 29.03.2022 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Umsatzseitig standen 1.259,65 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1.259,65 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Nordex-Bilanz für Q1 2023 wird am 11.05.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 14.05.2024.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,674 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

