Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Donnerstagmittag

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 14,02 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 14,02 EUR zu. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,04 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 74.812 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 03.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,36 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Mit Abgaben von 38,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,83 EUR.

Nordex ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,01 Mrd. EUR – ein Plus von 10,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,82 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 20.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Verlust von -0,020 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

