Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Nordex zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 14,13 EUR zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 14,13 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 14,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 178.842 Nordex-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.05.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 0,35 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 8,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 39,02 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 17,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 29.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,60 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,01 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,82 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Nordex.

Laut Analysten dürfte Nordex im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,020 EUR einfahren.

