Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 13,97 EUR.

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:02 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 13,97 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,96 EUR nach. Mit einem Wert von 13,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.103 Nordex-Aktien.

Am 08.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,07 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,72 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (8,62 EUR). Mit Abgaben von 38,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,83 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Am 29.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,55 Prozent auf 2,01 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 20.05.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,020 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich fester

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen