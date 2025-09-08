Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 21,04 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 21,04 EUR ab. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 20,98 EUR. Bei 21,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 65.989 Nordex-Aktien.

Bei einem Wert von 23,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,037 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,42 EUR.

Nordex ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 1,87 Mrd. EUR gegenüber 1,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. Am 16.11.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2025 0,692 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

