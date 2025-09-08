DAX23.725 -0,3%ESt505.366 +0,1%Top 10 Crypto15,83 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.132 +0,9%Euro1,1750 -0,1%Öl66,78 +0,8%Gold3.646 +0,3%
Aktienentwicklung

Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit stabiler Tendenz

09.09.25 09:24 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Nordex zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Nordex-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 21,26 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
21,18 EUR -0,22 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Nordex-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 21,26 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 21,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 21,26 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 21,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2.439 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 10,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 102,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,037 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,42 EUR je Nordex-Aktie aus.

Am 28.07.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,01 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1,87 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Am 16.11.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,692 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

