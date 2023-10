Nordex Aktie News: Nordex am Mittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 10,37 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 10,37 EUR zu. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,46 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 152.052 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,23 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,21 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 16,67 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 29.03.2022. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.488,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 12.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,954 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu

Nordex-Aktie gewinnt: Nordex erhält weiteren Auftrag aus Spanien über 45 MW

Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im MDAX