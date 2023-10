Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 10,38 EUR.

Das Papier von Nordex konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 10,38 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,46 EUR an. Bei 9,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 266.621 Nordex-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 15,63 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 50,65 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,23 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,27 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,67 EUR aus.

Nordex gewährte am 29.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.488,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.488,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,954 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

