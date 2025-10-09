Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 23,68 EUR.

Das Papier von Nordex legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 23,68 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 23,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 302.238 Nordex-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2025 auf bis zu 23,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,18 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,051 EUR je Nordex-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,77 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 28.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,87 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,86 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 16.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,689 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie steigt: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika

Nordex-Aktie profitiert: Im September Turbinenaufträge für 126 Megawatt Leistung gebucht

Nordex-Aktie steigt: 189-Megawatt-Aufträge aus der Ukraine