Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 10,87 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 2,2 Prozent auf 10,87 EUR. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 10,98 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 340.778 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR. 43,86 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.10.2023 (9,33 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 14,13 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,33 EUR je Nordex-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 29.03.2022. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.488,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.488,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2023 erfolgen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,961 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich in Grün

MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich fester

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX mit Gewinnen