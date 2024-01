Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Nachmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 9,99 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 9,99 EUR nach oben. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 10,05 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,89 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 480.546 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 15,63 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 56,43 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,00 EUR aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,112 EUR je Nordex-Aktie stehen.

