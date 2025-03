Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Montagnachmittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 15,47 EUR.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 15,47 EUR. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,43 EUR nach. Bei 15,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 708.376 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,31 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,43 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,48 EUR. Dieser Wert wurde am 28.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,65 EUR für die Nordex-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 27.02.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,19 Mrd. EUR gegenüber 2,01 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Nordex am 30.04.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,670 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

