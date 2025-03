Nordex Aktie News: Nordex steigt am Montagvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Nordex zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 16,12 EUR nach oben.

Die Nordex-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 16,12 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 16,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 78.618 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2025 markierte das Papier bei 16,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 53,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,03 EUR.

Nordex ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,13 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 2,19 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,01 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,670 EUR je Aktie belaufen.

