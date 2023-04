Nordex Aktie News: Nordex am Montagmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Nordex 12,06 EUR

Um 17:35 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 12,00 EUR. Bei 11,71 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.319.417 Nordex-Aktien.

Bei 16,33 EUR erreichte der Titel am 08.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,52 Prozent. Bei 6,97 EUR fiel das Papier am 07.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 72,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 15,05 EUR.

Am 29.03.2022 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Umsatzseitig standen 1.259,65 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1.259,65 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.05.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 14.05.2024.

2023 dürfte Nordex einen Verlust von -0,659 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

