Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag im Minusbereich

Die Nordex-Aktie musste um 17:35 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 12,00 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 11,71 EUR. Bei 12,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 1.319.417 Aktien.

Am 08.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 26,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 6,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 72,25 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 15,05 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 29.03.2022 vor. Umsatzseitig standen 1.259,65 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1.259,65 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 11.05.2023 erwartet. Am 14.05.2024 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

2023 dürfte Nordex einen Verlust von -0,659 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Nordex-Aktie bricht ein: Nordex will grüne Wandelschuldverschreibungen in Millionenhöhe emittieren

Nordex-Aktie zieht an: Nordex erhält Auftrag über 106 Megawatt aus Litauen

Nordex-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

