Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 12,64 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 12,64 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,14 EUR an. Bei 12,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 525.932 Nordex-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,68 EUR erreichte der Titel am 28.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,62 EUR am 22.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,84 Prozent.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 17,50 EUR.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 20.05.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Nordex 2024 einen Verlust in Höhe von -0,016 EUR je Aktie ausweisen dürften.

