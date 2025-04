Nordex Aktie News: Hausse bei Nordex am Donnerstagnachmittag

So entwickelt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,1 Prozent auf 15,40 EUR.

Das Papier von Nordex konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,1 Prozent auf 15,40 EUR. Bei 16,13 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 16,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 617.253 Nordex-Aktien.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,63 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,48 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 46,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,048 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,15 EUR für die Nordex-Aktie.

Am 27.02.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,19 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,01 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 25.04.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,675 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

