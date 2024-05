Nordex Aktie News: Nordex am Freitagnachmittag fester

Kurs der Nordex

Die Aktie von Nordex zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 14,41 EUR.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 14,41 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 352.929 Nordex-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 0,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 67,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,83 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 29.02.2024. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nordex -0,60 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,01 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,82 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Nordex dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge

Börse Frankfurt: TecDAX schließt in der Gewinnzone

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX klettert am Nachmittag