Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Vormittag fester

Nordex im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Nordex. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 14,27 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 14,27 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 14,30 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 14,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.425 Nordex-Aktien.

Bei 14,30 EUR markierte der Titel am 10.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 8,62 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 39,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 29.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,55 Prozent auf 2,01 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 20.05.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,020 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

Redaktion finanzen.net

