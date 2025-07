Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,5 Prozent auf 19,57 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 15:52 Uhr 4,5 Prozent. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,73 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,23 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 976.963 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 10.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,73 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,48 EUR. Dieser Wert wurde am 28.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,036 EUR. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 19,40 EUR.

Am 25.04.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,83 Prozent auf 1,44 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 13.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,681 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

