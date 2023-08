Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 12,03 EUR.

Das Papier von Nordex befand sich um 11:44 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 12,03 EUR ab. Bei 12,03 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 61.509 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,63 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 29,93 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,23 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,87 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,67 EUR an.

Am 29.03.2022 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.259,65 EUR gegenüber 1.259,65 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 14.08.2024 dürfte Nordex die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nordex-Verlust in Höhe von -0,912 EUR je Aktie aus.

