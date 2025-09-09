Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochmittag stärker

Nordex im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Nordex. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 21,06 EUR.

Um 11:44 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 21,06 EUR zu. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 21,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.335 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 23,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 11,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,037 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,42 EUR.

Am 28.07.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,692 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

