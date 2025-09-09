DAX23.758 +0,2%ESt505.387 +0,3%Top 10 Crypto15,79 +2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.060 +0,8%Euro1,1703 -0,1%Öl66,94 +0,6%Gold3.657 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Oracle 871460 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, GameStop, DroneShield, BASF, DEUTZ, Telekom im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
Nordex im Fokus

Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochmittag stärker

10.09.25 12:05 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Nordex. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 21,06 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
20,94 EUR 0,06 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:44 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 21,06 EUR zu. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 21,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.335 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 23,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 11,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,037 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,42 EUR.

Am 28.07.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,692 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen

Nordex-Aktie steigt: Großauftrag für sieben Windturbinen in Baden-Württemberg erhalten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC
22.05.2019Nordex VerkaufenIndependent Research GmbH
14.05.2019Nordex ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen