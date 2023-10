Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag gesucht

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 10,61 EUR.

Das Papier von Nordex legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 10,61 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,83 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,33 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 280.080 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei 15,63 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 32,12 Prozent niedriger. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,23 EUR. Mit einem Kursverlust von 31,82 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,67 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 29.03.2022. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1.488,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.488,00 EUR umgesetzt worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Nordex wird am 14.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,954 EUR je Nordex-Aktie.

