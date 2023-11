Nordex Aktie News: Nordex am Mittag verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nordex. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 10,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr rutschte die Nordex-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 10,70 EUR ab. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 10,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 80.199 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,63 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 46,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,33 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 12,80 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,33 EUR je Nordex-Aktie aus.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.488,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.488,00 EUR.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 12.11.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,961 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags fester

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich in Grün

MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich fester