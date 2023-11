Nordex Aktie News: Nordex am Freitagvormittag mit Verlusten

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 10,85 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 10,85 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nordex-Aktie bisher bei 10,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.018 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 44,06 Prozent zulegen. Am 20.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,33 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,33 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 29.03.2022 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.488,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.488,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2023 wird am 14.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte Nordex die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,961 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

