Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Mittag nordwärts

So bewegt sich Nordex

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 10,32 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 11:47 Uhr 2,6 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 10,48 EUR. Bei 10,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 428.749 Stück.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,33 EUR ab. Mit Abgaben von 9,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,00 EUR je Nordex-Aktie aus.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 01.04.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,173 EUR je Nordex-Aktie stehen.

