Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagnachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nordex zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 10,21 EUR zu.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 10,21 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 10,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,14 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 653.836 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,63 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,00 EUR je Nordex-Aktie an.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 01.04.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,173 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

XETRA-Handel TecDAX notiert am Nachmittag im Minus