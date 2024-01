Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 10,07 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 10,07 EUR. Bei 10,14 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 10,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.142 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 15,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 55,21 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.10.2023 bei 9,33 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,35 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,00 EUR für die Nordex-Aktie.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 01.04.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,173 EUR je Nordex-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

