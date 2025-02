Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 11,43 EUR.

Um 15:48 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 11,43 EUR. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 11,36 EUR. Bei 11,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 134.622 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 37,97 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 24,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Nordex-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 17,78 EUR.

Am 07.11.2024 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,72 Mrd. EUR eingefahren.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 31.03.2026.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,047 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

