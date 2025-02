Nordex Aktie News: Nordex büßt am Vormittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 11,43 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 11,43 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 11,43 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.225 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 15,77 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 37,97 Prozent wieder erreichen. Bei 9,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,42 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,78 EUR je Nordex-Aktie an.

Nordex ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.02.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.03.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,047 EUR je Aktie belaufen.

