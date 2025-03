Nordex Aktie News: Nordex steigt am Dienstagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Nordex zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 15,73 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 15,73 EUR zu. Die Nordex-Aktie legte bis auf 15,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 491.052 Stück.

Am 07.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,31 EUR an. Mit einem Zuwachs von 3,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,65 EUR.

Nordex ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,19 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 31.03.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,670 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Minus

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr eingebracht