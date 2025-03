Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 15,39 EUR nach oben.

Das Papier von Nordex legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 15,39 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,42 EUR an. Bei 15,13 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67.621 Nordex-Aktien.

Am 07.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.01.2025 (10,48 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,65 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 27.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,19 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,01 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Nordex am 30.04.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 31.03.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,670 EUR je Nordex-Aktie.

